Covid, Giani: Toscana zona gialla anche la prossima settimana (Di venerdì 30 aprile 2021) La Regione Toscana, per atto del ministro della salute Roberto Speranza, rimane in zona gialla anche la prossima settimana, a partire cioè da lunedì 3 maggio. Inoltre, considerato che per la prima volta in tutte le province toscane i contagi sono sotto i 250 casi positivi su 100mila abitanti, per il presidente Eugenio Giani non c'è alcuna condizione per ratificare eventuali zone rosse o arancioni locali L'articolo proviene da Firenze Post.

