Covid Germania, oltre 24mila nuovi contagi e 300 morti (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono più di 24mila le persone risultate positive al test per il Covid-19 in Germania nelle ultime 24 ore e sono più di 300 quelle che hanno perso la vita per complicanze. Lo rende noto il Robert Koch Institute, l'agenzia incaricata di monitorare l'andamento della pandemia in Germania, confermando 24.329 nuovi casi e 306 morti nell'ultima giornata. Viene così aggiornato a 3.381.597 il totale dei contagiati e a 82.850 quello dei morti. L'articolo proviene da Italia Sera.

