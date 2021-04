Covid: Fmi, sulle giovani mamme il peso più grande della crisi (2) (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) – Negli Stati Uniti, ad esempio, dopo il crollo verticale di aprile 2020, comune a tutte le categorie, la ripresa sul mercato del lavoro è stata molto differente: i dati Fmi mostrano che le madri di almeno un bambino di età inferiore a 12 anni tra aprile e dicembre 2020 avevano una percentuale di ritrovare una occupazione di 3 punti inferiore rispetto a un uomo in una situazione familiare simile. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) – Negli Stati Uniti, ad esempio, dopo il crollo verticale di aprile 2020, comune a tutte le categorie, la ripresa sul mercato del lavoro è stata molto differente: i dati Fmi mostrano che le madri di almeno un bambino di età inferiore a 12 anni tra aprile e dicembre 2020 avevano una percentuale di ritrovare una occupazione di 3 punti inferiore rispetto a un uomo in una situazione familiare simile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

