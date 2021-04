Covid, Figliuolo: “Entrà metà luglio vaccinato il 60% degli italiani” (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Cambio di passo nella campagna vaccinale. Con 5,5 milioni di dosi già nei frigoriferi; 2,5 milioni di vaccini (2 milioni di fiale Astrazeneca e mezzo milione tra Moderna e Johnson&Johnson) arrivati ieri e in distribuzione alle Regioni; 17 milioni attesi entro la fine di maggio; e 31 milioni a giugno; l’obiettivo delle 500mila somministrazioni al giorno, annunciato dal commissario Francesco Figliuolo, diventa raggiungibile. “I dati – spiega Figliuolo – mi danno una proiezione di una forbice (tra le 480-520mila) che dovrebbe essere attorno al target. Ci sono le potenzialità per arrivare anche a 600-700mila“. Un traguardo che – come ha sottolineato il Commissario – può essere raggiunto se il Piano viene seguito “in maniera strutturata e ordinata: questo – ha affermato – ci può portare a uscire e a far sì che tutti i cittadini si sentano ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Cambio di passo nella campagna vaccinale. Con 5,5 milioni di dosi già nei frigoriferi; 2,5 milioni di vaccini (2 milioni di fiale Astrazeneca e mezzo milione tra Moderna e Johnson&Johnson) arrivati ieri e in distribuzione alle Regioni; 17 milioni attesi entro la fine di maggio; e 31 milioni a giugno; l’obiettivo delle 500mila somministrazioni al giorno, annunciato dal commissario Francesco, diventa raggiungibile. “I dati – spiega– mi danno una proiezione di una forbice (tra le 480-520mila) che dovrebbe essere attorno al target. Ci sono le potenzialità per arrivare anche a 600-700mila“. Un traguardo che – come ha sottolineato il Commissario – può essere raggiunto se il Piano viene seguito “in maniera strutturata e ordinata: questo – ha affermato – ci può portare a uscire e a far sì che tutti i cittadini si sentano ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid: 14.320 casi e 288 morti. #Figliuolo: 'Per metà luglio vaccinato 60% italiani'. LIVE - SkyTG24 : Covid, news. Oggi invio del Recovery plan all'Ue. Figliuolo: immunità a settembre. LIVE - ivanacristofane : RT @Barracciu: Sto ascoltando e guardando il Generale #Figliuolo su #portaaporta . Sì, fa paura: paura da quanto è bravo e solido; paura a… - NKrusciov : RT @marieta99044909: A chi 'eh, ma in Germania...' Morirete di benaltrismo non di covid_19 #497993vaccinazioni #Figliuolo - Trasporti_Rizzo : Ecco le nuove proroghe relative a #patente e #CQC conseguenti al prorogato stato di emergenza per la #pandemia di… -