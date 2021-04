Covid, Ema valuta farmaco per malati in ossigenoterapia supplementare (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato la valutazione di una domanda di estensione dell’uso di baricitinib (Olumiant*), per includere il trattamento di Covid-19 in pazienti a partire dai 10 anni di età che necessitano di ossigenoterapia supplementare. Si tratta di un immunosoppressore attualmente autorizzato per la somministrazione in adulti con artrite reumatoide o dermatite atopica (eczema), da moderate a gravi. Baricitinib blocca l’azione di enzimi chiamati Janus chinasi, che svolgono un ruolo importante nei processi immunitari all’origine dell’infiammazione. L’idea è che potrebbe anche contribuire a ridurre l’infiammazione e i danni ai tessuti associati alla forma grave di Covid-19. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema – riferisce l’ente regolatorio ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Agenzia europea delEma ha avviato lazione di una domanda di estensione dell’uso di baricitinib (Olumiant*), per includere il trattamento di-19 in pazienti a partire dai 10 anni di età che necessitano di. Si tratta di un immunosoppressore attualmente autorizzato per la somministrazione in adulti con artrite reumatoide o dermatite atopica (eczema), da moderate a gravi. Baricitinib blocca l’azione di enzimi chiamati Janus chinasi, che svolgono un ruolo importante nei processi immunitari all’origine dell’infiammazione. L’idea è che potrebbe anche contribuire a ridurre l’infiammazione e i danni ai tessuti associati alla forma grave di-19. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema – riferisce l’ente regolatorio ...

