Covid e carcere | il garante Ciambriello | “Bene vaccinazioni ma sono a macchia di leopardo”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAd oggi, i detenuti positivi al-19 in Campania11, tra i quali 10 a Poggioreale e 1 a Santa Maria Capua Vetere. Solo nella giornata di ieri, neldi Poggiorealestati effettuati 286 tamponi in unnel quale ad oggipresenti 2121 detenuti. Il personale di polizia penitenziario contagiato in Campania ad oggi è di 37 unità. I detenuti vaccinati in Campania551 tra ildi Santa Maria Capua Vetere, Salerno, Eboli, Vallo della Lucania, Poggioreale, Secondigliano e nell’Istituto penale per minorenni di Nisida. Lunedì inizieranno lenelle carceri divento, Aversa, Carinola, Arienzo e nell’Istituto penale per minorenni di Airola. Martedì ...