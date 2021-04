Covid: D'Incà, 'raggiunta quota 500mila vaccini, avanti così' (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Ci siamo. Ieri sono stati somministrati quasi 500 mila vaccini e abbiamo usato l'86,6% delle dosi consegnate. L'obiettivo è adesso mantenere questo ritmo e lavorare per fare arrivare presto altre dosi. avanti così!". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le riforme, Federico D'Incà. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Ci siamo. Ieri sono stati somministrati quasi 500 milae abbiamo usato l'86,6% delle dosi consegnate. L'obiettivo è adesso mantenere questo ritmo e lavorare per fare arrivare presto altre dosi.!". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le riforme, Federico D'

Advertising

TV7Benevento : Covid: D'Incà, 'raggiunta quota 500mila vaccini, avanti così'... - ConcilFlavio : - CGILModena : RT @Patronato_Inca: Congedo Covid per minori contagiati o in quarantena: L'Inps comunica l'attivazione della procedura telematica per la co… - FpCgilLombardia : RT @Patronato_Inca: Congedo Covid per minori contagiati o in quarantena: L'Inps comunica l'attivazione della procedura telematica per la co… - Patronato_Inca : Congedo Covid per minori contagiati o in quarantena: L'Inps comunica l'attivazione della procedura telematica per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Incà Seggiani (CGIL) su flessione infortuni lavoro 2020: ''Dato fuorviante'' "Anche per questo esortiamo di nuovo tutte le lavoratrici ed i lavoratori a denunciare presso il nostro patronato INCA l'infortunio da COVID - 19 contratto nel luogo di lavoro - conclude il ...

Palermo, caos contagi e vaccini/ Asp: 'Restrizioni non efficaci per controllo virus' Caso Covid, perché Speranza cambiò definizione?/ "Sparito" altro documento Oms... Infatti presso l'hub allestito presso la Fiera del Mediterraneo si sono creati momenti di confusione tra coloro che ...

Covid: D'Incà, 'raggiunta quota 500mila vaccini, avanti così' Il Sannio Quotidiano "Anche per questo esortiamo di nuovo tutte le lavoratrici ed i lavoratori a denunciare presso il nostro patronato INCA l'infortunio da- 19 contratto nel luogo di lavoro - conclude il ...Caso, perché Speranza cambiò definizione?/ "Sparito" altro documento Oms... Infatti presso l'hub allestito presso la Fiera del Mediterraneo si sono creati momenti di confusione tra coloro che ...