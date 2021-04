Covid | diminuiscono ricoveri e terapie intensive | a Bergamo 177 nuovi positivi

(Di venerdì 30 aprile 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle(-7) e nei reparti (-102). A fronte di 53.645 tamponi effettuati, sono 2.214 i(4,1%). I guariti/dimessi sono 1.762. Aci sono stati 177casi nelle ultime 24 ore. I dati di venerdì 30 aprile – i tamponi effettuati: 53.645 (di cui 33.441 molecolari e 20.204 antigenici) totale complessivo: 9.475.296; – icasi: 2.214 (di cui 124 ‘debolmente’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 719.265 (+1.762), di cui 3.814 dimessi e 715.451 guariti; – in terapia intensiva: 550 (-7); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.495 (-102); – i decessi, totale complessivo: 32.870 (+41). Icasi per provincia Milano: 710 ...

i contagi 'In molti paesi europei c'è una curva in crescita, mentre in Italia c'è una ... Cala l'età dei contagiati 'Decresce l'età mediana dei casi di- 19 in Italia, collocandosi a ...In totale sono 1.473 i malatiricoverati ( - 5), di cui 1.282 (+7) nei reparti medici, 191 ( -... Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato."Aumentano i casi, mentrei ...– i tamponi effettuati: 53.645 (di cui 33.441 molecolari e 20.204 antigenici) totale complessivo: 9.475.296 – i nuovi casi positivi: 2.214 (di cui 124 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale ...Con un numero di tamponi leggermente più alto rispetto a ieri, il contagio in Lombardia torna a scendere leggermente con un tasso di positività che si attesta al 4.1% (ieri era al 4.4%). A fronte di 5 ...