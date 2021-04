Covid, dal 3 maggio in zona rossa solo la Valle d’Aosta (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Dal 3 maggio zona rossa per la Valle d’Aosta mentre passa in arancione la Sardegna insieme a Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. In zona gialla le altre Regioni e Province autonome. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà la nuova ordinanza in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. Nel corso della consueta conferenza stampa settimanale per presentare i risultati del monitoraggio di ISS e Ministero della Salute, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro ha parlato per l’Italia di “una decrescita ma sempre lenta della curva”. In calo anche l’incidenza: in base al flusso dell’ISS fino a domenica scorsa questa si attesta a 146 casi per 100mila abitanti contro i 157 della settimana precedente, mentre ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Dal 3per lamentre passa in arancione la Sardegna insieme a Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Ingialla le altre Regioni e Province autonome. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà la nuova ordinanza in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. Nel corso della consueta conferenza stampa settimanale per presentare i risultati del monitoraggio di ISS e Ministero della Salute, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro ha parlato per l’Italia di “una decrescita ma sempre lenta della curva”. In calo anche l’incidenza: in base al flusso dell’ISS fino a domenica scorsa questa si attesta a 146 casi per 100mila abitanti contro i 157 della settimana precedente, mentre ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Variante Covid, Speranza vieta gli arrivi in Italia dal Bangladesh e dall'India #bangladesh - Adnkronos : Coronavirus, in #Francia vaccinazione aperta a tutti gli adulti dal 15 giugno. - repubblica : ?? Covid, trovato l'anticorpo che ci protegge dal virus e dalle sue varianti - Rturcato83 : RT @RebelEkonomist: Quindi un medico guarda il pronto soccorso covid vuoto, lo dice e quelli che vivono a decine se non centinaia di km dal… - RebelEkonomist : Quindi un medico guarda il pronto soccorso covid vuoto, lo dice e quelli che vivono a decine se non centinaia di km… -