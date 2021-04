Covid: coppia di Campi Bisenzio bloccata in India. Chiede volo sanitario (Di venerdì 30 aprile 2021) La richiesta d'aiuto arriva da New Delhi, dove ogni giorno vengono bruciati per strada migliaia di corpi uccisi dal Covid modificato, ossia dalla micidiale variante Indiana. A lanciarla è Simonetta Filippi, insieme al marito, Enzo Galli: abitano a Campi Bisenzio e sono andati in India per prendere la figlia adottiva. Sono positivi e non sanno come fare per tornare a casa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 aprile 2021) La richiesta d'aiuto arriva da New Delhi, dove ogni giorno vengono bruciati per strada migliaia di corpi uccisi dalmodificato, ossia dalla micidiale variantena. A lanciarla è Simonetta Filippi, insieme al marito, Enzo Galli: abitano ae sono andati inper prendere la figlia adottiva. Sono positivi e non sanno come fare per tornare a casa L'articolo proviene da Firenze Post.

