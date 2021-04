Covid | casi nella Puteolana | rinviata gara di serie D col Picerno

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli – A causa “didi positività” al coronavirus tra i tesserati della, ladel girone H dellaD, in programma a(Potenza) domenica prossima, 2 maggio, è stataa data da stabilire. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della società lucana. La partitaavrebbe dovuto segnare il ritorno in unaufficiale, dopo circa due anni, della formazione rossoblù allo stadio “Donato Curcio“, ristrutturato dopo la promozione inC ottenutaprimavera del 2019. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). A fronte di 51.253… - SkyTG24 : #Covid: 14.320 casi e 288 morti. #Figliuolo: 'Per metà luglio vaccinato 60% italiani'. LIVE - Agenzia_Ansa : Con i 14.320 test positivi delle ultime 24 ore l'Italia ha superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati,… - misticluke : RT @gzibordi: tra chi è vaccinato ci sono pochi casi di infezione, ma sai perchè ? ORA IL CDC USA DICE CHE BISOGNA USARE UNA SOGLIA DI 28 C… - Pedro69280970 : RT @ilgiornale: Più ricoverati in terapia intensiva, più casi giornalieri, stesso indice di positività e centinaia di decessi ogni giorno:… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid casi

Ieri, i nuoviregistrati sono stati 24. 46 i ricoverati positivi al Murri (5 in Terapia intensiva, 4 in Area semintensiva, 35 in Malattie infettive, 2 in pronto soccorso). All'ospedale, è morta ...... l'80% dipende dalla variante inglese 19 marzo 2021 Individuati a Chieti duedi variante rara del- 19 su pazienti di ritorno dall'Egitto 29 aprile 2021 Si chiama variante 'egiziana' ...La campagna vaccinale dovrebbe continuare senza intoppi, visto che secondo le informazioni ricevute dall'Istituto nazionale di sanità anche il contingente di 69 mila vaccini AstraZeneca previsto per i ...Dall'analisi mensile emerge come i rischi siano ancora dietro l'angolo ma con un aumento della vaccinzione è atteso un buon rialzo nel terzo trimestre ...