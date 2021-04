(Di venerdì 30 aprile 2021)263 iper coronavirus, in302021 (ieri erano stati 288). E13.446 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.320.invece 263 le vittime in un giorno (ieri 288). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia4.022.653, i120.807 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SkyTG24 : Covid, news. Oggi invio del Recovery plan all'Ue. Figliuolo: immunità a settembre. LIVE - FirenzePost : Covid, bollettino Italia: 263 morti, oggi 30 aprile. E sono 13.446 i nuovi contagiati - comune_news : RT @InfCastellucci1: Oggi a Castelluccio Inferiore si registrano 2 nuovi casi di Covid-19. Il totale dei positivi sale a 67. 18 persone son… - InfCastellucci1 : Oggi a Castelluccio Inferiore si registrano 2 nuovi casi di Covid-19. Il totale dei positivi sale a 67. 18 persone… - FelicePerri : COVID-19, BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 30 APRILE 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Sono 13.446 i nuovi positivi al coronavirus SARS - CoV - 2, su oltre 338mila test effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, 263 i morti secondo i dati dell'ultimodel ministero della Salute. Scende il tasso di positività al 4%. In base alle indicazioni della cabina di regia la prossima settimana cambiano alcuni colori delle Regioni. La Valle D'Aosta ...... 30 aprile, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 11 morti che portano il totale a 4.183 dall'inizio dell'epidemia di- 19. Gli attuali positivi sono ...Gli attuali positivi sono 5.471 (-34). Sono 276 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 30 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri… Leggi ...Roma, 30 apr. (askanews) - Sono 13.446 i nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2, su oltre 338mila test effettuati nelle ultime 24 ore in ...