Covid | bocciato il pass vaccinale Il garante | viola la nostra privacy

(Di venerdì 30 aprile 2021) "Così com'è, la norma non circoscrive sufficientemente l'ambito di utilizzo dei" ha dichiarato il. "Non vi è una chiara definizione dei protagonisti del trattamento necessaria invece per l'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti loro riconosciuti dalla disciplina". Segui su affaritaliani.it

... impegnati in prima linea durante la pandemia da- 19." "Il provvedimento coinvolge 2.390 ...pandemia al suo arrivo in Italia." "E' un vero peccato " conclude Strada - che l'aula abbiail ......ha preso atto della relazione sul Pnrr umbro e hale risoluzioni presentate dalle opposizioni, con 6 voti favorevoli e 12 contrari. Tesei. Pnrr: nostra "visione" dell'Umbria nel dopo...Ai siciliani non piace Astrazeneca e questo rifiuto al vaccino non permetterà di concludere presto la guerra contro il covid-19. I dati sono evidenti: Sicilia ultima per over 80 immunizzati, penultima ...Bocciato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia che chiedeva l'abolizione del coprifuoco. Meloni: "il coprifuoco è una misura punitiva, illegittima, inutile" ...