Covid | appello del Brasile | mandateci i vaccini prima possibile

Il ministro della Salute brasiliano, Marcelo Queiroga, ha rivolto unaffinché i Paesi con dosi in eccesso di vaccini anti -li donino al Brasile 'il prima possibile'. In carica dal 23 marzo, Queiroga ha partecipato per la prima volta a un briefing con il ...A lanciare unè innanzitutto il presidente del Friuli Venerzia Giulia e della Conferenza ...del suo utile netto nel primo trimestre a 275 milioni di dollari con le vendite del siero anti. ...Il ministro della Salute brasiliano, Marcelo Queiroga, ha rivolto un appello affinché i Paesi con dosi in eccesso di vaccini anti-Covid li donino al Brasile "il prima possibile". In carica dal 23 marz ...(ANSA) – ROMA, 30 APR – La Corte d’appello della Figc ha inflitto 12 mesi di squalifica al presidente della Lazio, Claudio Lotito per la vicenda dei protocolli Covid.