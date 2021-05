Covid: appello Brasile, mandateci vaccini prima possibile (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ministro della Salute brasiliano, Marcelo Queiroga, oggi ha rivolto un appello affinché i Paesi con dosi in eccesso di vaccini anti - Covid li donino al Brasile "il prima possibile". In carica dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ministro della Salute brasiliano, Marcelo Queiroga, oggi ha rivolto unaffinché i Paesi con dosi in eccesso dianti -li donino al"il". In carica dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid appello Caso tamponi Lazio, la sentenza della Corte d'appello Figc: 12 mesi per Lotito Commenta per primo La Corte d'appello della Figc ha inflitto 12 mesi di squalifica al presidente della Lazio, Claudio Lotito , per la vicenda dei protocolli Covid. Per effetto di questa sentenza, Lotito decade da ogni carica ...

Salute, internista Giannini: 'In primavera vitamina D bassa, serve per armare difese' ... la comparsa della malattia e la gravità del Covid". Giannini ribadisce dunque la mancata ... Che lancia un appello: "è sicuramente giusto guardare al risparmio e a un utilizzo più appropriato possibile ...

Covid, che fine ha fatto il "concordato in appello"? Altalex Cane mangia mascherina e muore, l’appello dei padroni: “Smaltitele in modo corretto e responsabile” Un attimo di distrazione, magari di leggerezza, ed il piccolo Cocker si è ritrovato a ingurgitare una mascherina protettiva per il viso, una di quelle che ormai siamo ben abituati a conoscere ed ...

Coppia fiorentina bloccata in India: “L’Italia ci aiuti” Coppia fiorentina bloccata in India: “L'Italia ci aiuti”. Nuova Delhi - Erano partiti 15 giorni fa per completare le procedure di adozione internazionale di una bambina di 2 anni ...

