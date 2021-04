Advertising

giornaleradiofm : Covid: annullato volo da India diretto a Roma: (ANSA) - ROMA, 30 APR - E' stato annullato il volo proveniente da un… - iconanews : Covid: annullato volo da India diretto a Roma - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Covid, annullato volo da India diretto a Roma - TgrRai : #Covid, annullato volo dall'India diretto a Roma. L'assessore alla Sanità della Regione Lazio è tornato a chiedere… - SkyTG24 : Covid, annullato volo da India diretto a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Covid annullato

Agenzia ANSA

Il volo era previsto alle quattro di mattina, spostato alle 14 ed infine. La Regione Lazio aveva giù approntato le squadre Uscar per eseguire i tamponi ai passeggeri. L'assessore alla ...... "Pronto soccorsodel San Raffaele è vuoto" 'Questa mattina il Pronto Soccorso- 19 del ... Il volo era previsto alle quattro di mattina, spostato alle 14 ed infine. La Regione ...E’ di almeno 44 morti e 150 feriti il bilancio di un incidente sul monte Meron, in Galilea, avvenuto poco dopo mezzanotte durante un affollato evento religioso israeliano. Alcune persone sarebbero sci ...E’ di almeno 44 morti e 150 feriti il bilancio di un gravissimo incidente sul monte Meron, in Galilea, avvenuto poco dopo mezzanotte durante un affollato evento religioso israeliano. Alcune persone sa ...