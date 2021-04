Covid, altre tre zone rosse in Sicilia: misure valide fino al 12 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Istituita la "zona rossa" in tre comuni Siciliani di province diverse. Si tratta di: Ravanusa (provincia di Agrigento), Santa Caterina Villarmosa (provincia di Caltanissetta) e Nizza di Sicilia (provincia di Messina), così come richiesto dai sindaci e a seguito delle relazioni delle Asp. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 aprile 2021) Istituita la "zona rossa" in tre comunini di province diverse. Si tratta di: Ravanusa (provincia di Agrigento), Santa Caterina Villarmosa (provincia di Caltanissetta) e Nizza di(provincia di Messina), così come richiesto dai sindaci e a seguito delle relazioni delle Asp. L'articolo .

