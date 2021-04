Covid: Altems, obiettivo 500mila dosi mancato del 30% a livello nazionale (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr, (Adnkronos Salute) - Negli ultimi sette giorni l'obiettivo delle 500.000 somministrazioni giornaliere di vaccino anti Sars-Cov2, a livello nazionale, indicato nel piano vaccinale anti-Covid, da raggiungere a fine aprile, non è stato centrato, con un gap medio rispetto alla meta prefissata, del 30%. A fare i conti il report settimanale dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell'Università Cattolica, campus di Roma. "Considerando il valore 100% uguale alle 500mila vaccinazioni giornaliere indicate come obiettivo dal Piano Vaccinale AntiCovid - spiega il Report - il gap giornaliero dell'ultima settimana oscilla tra un minimo del 20% (103.367 somministrazioni) ad un massimo del 47% (234.896 somministrazioni). In particolare, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr, (Adnkronos Salute) - Negli ultimi sette giorni l'delle 500.000 somministrazioni giornaliere di vaccino anti Sars-Cov2, a, indicato nel piano vaccinale anti-, da raggiungere a fine aprile, non è stato centrato, con un gap medio rispetto alla meta prefissata, del 30%. A fare i conti il report settimanale dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell'Università Cattolica, campus di Roma. "Considerando il valore 100% uguale allevaccinazioni giornaliere indicate comedal Piano Vaccinale Anti- spiega il Report - il gap giornaliero dell'ultima settimana oscilla tra un minimo del 20% (103.367 somministrazioni) ad un massimo del 47% (234.896 somministrazioni). In particolare, ...

