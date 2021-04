Covid: 500mila vaccini in un giorno in Italia. Ma la Toscana è indietro (manca l’organizzazione) (Di venerdì 30 aprile 2021) Esulta, il ministro Roberto Speranza, su Facebook: «Ieri, 30 aprile 2021, in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili». Purtroppo, lka situazione non è uguale in tutto il Paese. La Toscana, e non fa piacere doverlo rilevare, è ancora indietro. Soprattutto non funziona l'organizzazione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 aprile 2021) Esulta, il ministro Roberto Speranza, su Facebook: «Ieri, 30 aprile 2021, insono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili». Purtroppo, lka situazione non è uguale in tutto il Paese. La, e non fa piacere doverlo rilevare, è ancora. Soprattutto non funziona l'organizzazione L'articolo proviene da Firenze Post.

