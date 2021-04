Covid | 263 morti Pellegrinaggio sul Gange | due italiani portano la variante indiana | 380 mila contagi al giorno

(Di venerdì 30 aprile 2021) Due cittadini di Villaverla, in provincia di Vicenza, sono risultati positivi alladel: erano rientrati in Italia il 7 aprile. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 13.446 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 263. Totale persone vaccinate: 5.833.485. Varante L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

VincenzoVinma : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid, 13.446 nuovi casi, 263 morti #ANSA - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 13.446 nuovi casi su 338.771 tamponi e 263 decessi #covid - gianlutanci : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid, 13.446 nuovi casi, 263 morti #ANSA - lifestyleblogit : Covid Italia, oggi 13.446 contagi e 263 morti: bollettino 30 aprile - - orizzontescuola : Covid, il bollettino del 30 aprile: 13.446 contagiati, 263 morti e 15.621 guariti nelle ultime 24 ore in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 263

Il Sole 24 ORE

I decessi odierni sono, per un totale di 120.807 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.465.576 e 15.621 quelle uscite oggi dall'incubo. Gli ...Nella Asl Roma 2 sonoi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl ...Ministero Salute, diminuisce numero nuovi contagi. Ancora buone notizie per ricoveri e tasso positività - picenotime.it - IT ...Calano di 57 unità le terapie intensive, mentre sono 411 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono stati 15.621 ...