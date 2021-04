Covid: 13.446 nuovi casi e 263 morti, il tasso di positività giù al 4% (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - In calo i casi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sono 13.446, contro i 14.320 di ieri, con 338.771 tamponi, 8mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività cala dal 4,3% al 4%. In calo per il secondo giorno di fila i decessi, 263 (ieri 288), per un totale di 120.807 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 57 in meno (ieri -71) con 137 ingressi del giorno, e sono 2.583 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 411 unità (ieri -509), 18.940 in tutto. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.214), seguita da Campania (+1.898), Puglia (+1.344), Emilia Romagna (+1.206), Lazio (+1.151) e Piemonte (+1.036). I contagi totali salgono a 4.022.653. I guariti ... Leggi su agi (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - In calo iin Italia: nelle ultime 24 ore sono 13.446, contro i 14.320 di ieri, con 338.771 tamponi, 8mila in più rispetto a ieri. Ildicala dal 4,3% al 4%. In calo per il secondo giorno di fila i decessi, 263 (ieri 288), per un totale di 120.807 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 57 in meno (ieri -71) con 137 ingressi del giorno, e sono 2.583 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 411 unità (ieri -509), 18.940 in tutto. La regione con piùodierni è la Lombardia (+2.214), seguita da Campania (+1.898), Puglia (+1.344), Emilia Romagna (+1.206), Lazio (+1.151) e Piemonte (+1.036). I contagi totali salgono a 4.022.653. I guariti ...

