Covid | 13 446 nuovi casi | 263 morti

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 13.446 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.320. Sono invece 263 le vittime in un giorno (ieri 288). In ...

: 13.nuovi casi e 263 morti, il tasso di positività giù al ...L'emergenza- 19 in Italia. La situazione aggiornata in Italia e nel mondo In calo i casiin Italia: nelle ultime 24 ore sono 13., contro i 14.320 di ieri, con 338.771 tamponi, 8mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività cala dal 4,3% al 3,96%. Il totale dei casi da ...Leggi "L’andamento della pandemia è schizofrenico, per cui la situazione va monitorata con grande. Si abbassa l’età dei positivi al Covid. A dirlo è stato il sindaco, Luciano Bacchetta che ha invitato ...Sono 13.446 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando se ne contavano 14.320. Il bollettino del 30 aprile 2021, diffuso dal ministero della ...