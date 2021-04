Cos’è il Social Media Boycott

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Dal calcio alla Formula 1, ildiventa una protesta “di massa”: chee come nasce. Charles Leclerc si unisce al boicottaggio dei, l’iniziativa contro il razzismo che fino a questo momento ha visto la partecipazione di personaggi illustri del mondo dello sport e non solo. Ma ? Charles Leclerc L’iniziativa, che ormai si è trasformata in una vera e propria protesta, nasce in Inghilterra, dove i club della Premier e le leghe del calcio femminile, insieme con le autorità governative, hanno deciso di non usare i propri profilidal 30 aprile al 1 maggio. Nello specifico saranno boicottati i profili Facebook, Instagram e Twitter. Si tratta di una protesta contro il razzismo e di un segnale ai...