Cosa significa il primo maggio per gli italiani? (Di venerdì 30 aprile 2021) In che misura è ancora importante la festa del primo maggio? Un sondaggio svela come la pensa nel 2021 l'opinione pubblica riguardo la Festa dei lavoratori Per il 32% degli italiani è 'molto' importante, e per un altro 32% è 'abbastanza' importante, per un totale che arriva al 64%. E' quanto emerge dal Tableau de bord, realizzato dall'Istituto Piepoli, che descrive una settimana dopo l'altra come gli eventi maggiormente rilevanti vengono visti e percepiti dall'opinione pubblica italiana. Alla domanda 'secondo lei in che misura è ancora importate la festa del 1 maggio' più di 6 italiani su 10 hanno risposto che ricopre un ruolo rilevante, ma per gli altri 3 italiani su 10 (33%) si tratta di un giorno che ormai è 'poco' importante (21%) o 'per nulla' importante (12%).

Ultime Notizie dalla rete : Cosa significa OnePlus Watch: bello e ben fatto. Cosa manca? Il software! La recensione Tuttavia, questa sembra una cosa comune anche con gli smartphone di OnePlus che spesso si ... Innanzitutto, non esiste una modalità sempre attiva , il che significa che è necessario alzare il polso ogni ...

Diretta Sorteggio Qualificazioni Mondiali donne 2023/ Streaming video: si comincia! ... in caso contrario, dovremmo andare agli spareggi e qui la cosa rischierebbe di farsi lunga e ... L'Italia, fortunatamente, è una delle teste di serie: questo significa che eviterà le big europee, vale a ...

Diventare B Corp per essere sostenibili, cosa significa: i passi da fare Corriere della Sera Il tifoso del futuro: i dati che hanno ispirato la Super Lega I risultati dell'indagine Eca per scoprire cosa chiedono i tifosi dal calcio e come i giovani vivono il mondo del pallone. Come sarà il tifoso del futuro?

Il significato di Narciso, in cui Beba racconta la sua relazione tossica “Sembra un horror ma è una storia vera” canta Beba in Narciso, il nuovo singolo della rapper torinese. La cantante è tornata con una nuova canzone in cui si parla di un amore tossico, riprendendo un f ...

I risultati dell'indagine Eca per scoprire cosa chiedono i tifosi dal calcio e come i giovani vivono il mondo del pallone. Come sarà il tifoso del futuro? "Sembra un horror ma è una storia vera" canta Beba in Narciso, il nuovo singolo della rapper torinese. La cantante è tornata con una nuova canzone in cui si parla di un amore tossico, riprendendo un f ...