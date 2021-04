“Cosa ha detto?”. L’eredità, nessuno crede alle proprie orecchie. La parolaccia della concorrente in prima serata: la reazione di Flavio Insinna (Di venerdì 30 aprile 2021) È raro che capiti una una Cosa del genere, ma può succedere. Siamo a L’eredità, il programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Ma Cosa è successo? Giulia, una giovanissima concorrente, ha infatti detto qualCosa che non doveva assolutamente. La ragazza si è ritrovata innanzi l’indizio “Corrente filosofica dell’antichità” e ha dovuto trovare la parola misteriosa. Il termine però non è subito arrivato e poco dopo ecco che dice “caz….o!”. A questo punto tutti i telespettatori hanno pensato a un certo tipo di appunto di Insinna e invece nulla. Il fatto deve essere sfuggito a Flavio Insinna che pare non essersi accorto di nulla in studio proseguendo a incitare la concorrente. Tuttavia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) È raro che capiti una unadel genere, ma può succedere. Siamo a, il programma di Rai1 condotto da. Maè successo? Giulia, una giovanissima, ha infattiqualche non doveva assolutamente. La ragazza si è ritrovata innanzi l’indizio “Corrente filosofica dell’antichità” e ha dovuto trovare la parola misteriosa. Il termine però non è subito arrivato e poco dopo ecco che dice “caz….o!”. A questo punto tutti i telespettatori hanno pensato a un certo tipo di appunto die invece nulla. Il fatto deve essere sfuggito ache pare non essersi accorto di nulla in studio proseguendo a incitare la. Tuttavia ...

Advertising

fattoquotidiano : “Cosa rispondo quando Salvini ironizza sul fatto che sono un esperto di zanzare? Che non capisce nulla. E’ demagogi… - AccademiaCrusca : È una delle molte espressioni di origine dantesca che grazie al successo della 'Commedia' si sono diffuse anche nel… - fattoquotidiano : 'MI CHIEDO SE IL VIDEO NON L'ABBIA VISTO ANCHE SALVINI' Salvini e Bongiorno vogliono denunciare la sottosegretaria… - xHappinesstan : RT @28HABITX: la mia ex é venuta a casa mia e ha detto a mia mamma del mio orientamento sessuale, una cosa per me veramente privata mi ha r… - Tabatacats : @Chiara_Bonati Ho detto la stessa cosa ieri sera......gemelle nella cattiveria! ???????? -