Cortesie in famiglia: Veruska e Areld contro Massimo e Sara (Di venerdì 30 aprile 2021) Giovedì 29 aprile 2021 è andata in onda la quarta puntata della prima stagione di Cortesie in famiglia, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Veruska e Areld contro Massimo e Sara La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Veruska e il genero Areld contro Massimo e la figlia Sara. Rispettivamente “gli angeli del focolare” contro “i lavoratori”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Veruska e Areld con il punteggio di 19-16,5. Cortesie in famiglia – ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 30 aprile 2021) Giovedì 29 aprile 2021 è andata in onda la quarta puntata della prima stagione diin, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.La puntata vede protagoniste le due coppie formate dae il generoe la figlia. Rispettivamente “gli angeli del focolare”“i lavoratori”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 19-16,5.in– ...

Advertising

agrimonia71 : @_RoteFuchs Anche durante cortesie in famiglia con Enzo miccio?? - estycaxzi : ma che roba è cortesie in famiglia scusate è identico a cortesie per gli ospiti, che bisogno c'era - marco101_ : sto guardando cortesie in famiglia non ho capito in cosa consiste il format ma credo sia cortesie per gli ospiti fatto male - R0byM3l : @domthewizard Secondo me sarebbe molto più seguito di cortesie in famiglia - Rwpear : @realtimetvit Delusione totale!! Brutta copia di Cortesie in famiglia, bocciato ???????? -