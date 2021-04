Coronavirus, venerdì 30 aprile: sono 1.151 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+397) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, si registrano 1.151 casi positivi (+27), 26 i decessi (-1) e +1.791 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500.” “L’attività vaccinale non si fermerà nemmeno domani 1° maggio, i nostri operatori garantiranno le somministrazioni, un ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo”, queste le parole dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1 sono 175 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Oggi su oltre 17 mila tamponi nel(+397) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, si registrano 1.151 casi positivi (+27), 26 i decessi (-1) e +1.791 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma cittàa quota 500.” “L’attività vaccinale non si fermerà nemmeno domani 1° maggio, i nostri operatori garantiranno le somministrazioni, un ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo”, queste le parole dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1175 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus venerdì Coronavirus in Italia, bollettino 30 aprile: 13.446 nuovi casi, +263 morti Il Ministero della Salute ha comunicato i dati del nuovo bollettino nazionale sull'emergenza Coronavirus in Italia, aggiornati a oggi venerdì 30 aprile 2021. ECCO I DATI: ? Attualmente positivi: 436.270 ? Deceduti: 120.807 (+263) ? Dimessi/Guariti: 3.465.576 (+15.621) ? Ricoverati: 21.523 ( -...

Coronavirus in Sicilia, bollettino 30 aprile: 861 nuovi casi, +19 morti Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi venerdì 30 aprile , in merito all'emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. ECCO I DATI: Attuali positivi: 24.896 ( - 348) Deceduti: 5.410 (+19) ...

