Coronavirus | Tokyo verso la rinuncia al pubblico | a rischio Olimpiadi a porte chiuse In India scorte di vaccini esaurite | stop in diverse province

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 aprile 2021) GIAPPONE EPA/FRANCK ROBICHONIl nuovo passo indietro del comitato olimpico Mancano solo tre mesi al fischio d’inizio dei Giochi a. Per le autorità sanitarie locali l’obiettivo è che siano «sicuri», dunque al riparo daldi contagio da. Per questo motivo ci potrebbe essere una «situazione in cui non potremmo autorizzare gli spettatori» a tutte le gare, ha detto Seiko Hashimoto, aggiungendo che i Giochi sarebbero un successo solo se gli organizzatori avranno «completamente» protetto gli atleti e ilgiapponese. Più di un mese fa la decisione del comitato olimpico di ammettere solo spettatori locali: nessun turista straniero sarebbe potuto andare in Giappone per assistere alle. Ora, l’ulteriore passo indietro. ...