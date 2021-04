Coronavirus Sicilia, il bollettino del 30 aprile 2021: 861 contagi, la situazione a Palermo (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 861 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 28.145 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 30 aprile 2021. In risalita il rapporto tra contagiati e tamponi, al 3,1%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 24.896, di cui 23.559 in isolamento domiciliare. Sul fronte ospedaliero, con i reparti che continuano a svuotarsi: i ricoverati in regime ordinario sono 1.172, 29 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva si trovano invece 165 pazienti (-3) con 8 ingressi nella giornata di oggi. Le vittime di oggi sono 19 mentre i guariti 1.190, con il numero degli attuali positivi che cala ulteriormente.Nuovo aumento di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 861 i nuovi casi di positività alemersi innelle ultime 24 ore. 28.145 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 30. In risalita il rapporto traati e tamponi, al 3,1%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 24.896, di cui 23.559 in isolamento domiciliare. Sul fronte ospedaliero, con i reparti che continuano a svuotarsi: i ricoverati in regime ordinario sono 1.172, 29 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva si trovano invece 165 pazienti (-3) con 8 ingressi nella giornata di oggi. Le vittime di oggi sono 19 mentre i guariti 1.190, con il numero degli attuali positivi che cala ulteriormente.Nuovo aumento di ...

Advertising

Regione_Sicilia : #Covid19: #Palermo, al via i #vaccini per i 'senza fissa dimora' - - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 861 nuovi positivi, il tasso di contagio scende al 3%. I guariti sono 1.190, i morti 19 [di… - WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 30 aprile 2021: 861 contagi, la situazione a #Palermo - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 30 aprile 2021: 861 contagi, la situazione a #Palermo -