Coronavirus, per l’India anche la tegola dei vaccini finiti: mancano dosi per 940 milioni di persone. AstraZeneca in difficoltà negli Usa: il via libera slitta di un mese (Di venerdì 30 aprile 2021) INDIA EPA/DIVYAKANT SOLANKI Code fuori da un hub vaccinale a Mumbai, dove le somministrazioni sono state interrotte il 29 aprile per esaurimento delle scorteScorte di vaccini esaurite in buona parte dell’India Al pesantissimo bilancio di morti e nuovi contagi in India si aggiunge ora la carenza diffusa di dosi sufficienti di vaccini anti Covid. Proprio nel principale Paese produttori di farmaci e vaccini del mondo, le scorte sono ormai esaurite in diverse province, in particolare a Mumbai, dove le somministrazioni dei vaccini sono state sospese per tre giorni. Il governo locale del Maharashtra ha ripetutamente lanciato appelli all’esecutivo centrale per la carenza di vaccini. Secondo il New York Times, fino a giovedì 29 aprile in India erano stato vaccinato ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) INDIA EPA/DIVYAKANT SOLANKI Code fuori da un hub vaccinale a Mumbai, dove le somministrazioni sono state interrotte il 29 aprile per esaurimento delle scorteScorte diesaurite in buona parte delAl pesantissimo bilancio di morti e nuovi contagi in India si aggiunge ora la carenza diffusa disufficienti dianti Covid. Proprio nel principale Paese produttori di farmaci edel mondo, le scorte sono ormai esaurite in diverse province, in particolare a Mumbai, dove le somministrazioni deisono state sospese per tre giorni. Il governo locale del Maharashtra ha ripetutamente lanciato appelli all’esecutivo centrale per la carenza di. Secondo il New York Times, fino a giovedì 29 aprile in India erano stato vaccinato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'annuncio dell'azienda farmaceutica americana Moderna: nel 2022 produrrà 3 miliardi di dosi di vaccino anti-corona… - Agenzia_Ansa : Il coprifuoco introdotto in Francia per lottare contro il coronavirus slitterà dalle 19 alle 21 dal 19 maggio, poi… - Marcozanni86 : Quei 'pazzi' di olandesi oggi tolgono il coprifuoco, il #Belgio lo farà dall'8 maggio. Per una volta anche io dico… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: 'Con circa 6mila operatori impiegati per la #campagnavaccinale e a supporto dell'emergenza #coronavirus, il Friuli Venezia Giul… - gesufelino : flashback di guerra a quando ancora il coronavirus sembrava una cazzata e un mio amico se ne uscì con 'ma sì per st… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Tragedia in Israele, caos a un pellegrinaggio a Meron: almeno 40 morti La polizia israeliana e i soldati dell'IDF hanno lavorato per evacuare i feriti e sgomberare la ... Riferendosi alle conseguenze del primo grande evento organizzato dall'emergenza Coronavirus, il primo ...

Israele, crolla tribuna a raduno religioso: 44 morti e 150 feriti Tutto è iniziato verso l'una di notte durante il rito di accensione del falò per Toldot Aharon ...il più grande raduno pubblico da quando Israele ha iniziato ad eliminare le restrizioni sul coronavirus ...

Coronavirus Italia, giornata decisiva per i colori delle regioni / LIVE LA NAZIONE Covid: oltre 150 milioni di contagi nel mondo da inizio pandemia Ha superato quota 150 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in tutto il mondo dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I guariti ...

AstraZeneca ha raddoppiato gli utili nel primo trimestre grazie al vaccino Le vendite delle dosi hanno portato la cifra a 275 milioni di dollari. È la prima volta che la società riporta i dati economici derivanti dal suo prodotto anti Covid ...

La polizia israeliana e i soldati dell'IDF hanno lavoratoevacuare i feriti e sgomberare la ... Riferendosi alle conseguenze del primo grande evento organizzato dall'emergenza, il primo ...Tutto è iniziato verso l'una di notte durante il rito di accensione del falòToldot Aharon ...il più grande raduno pubblico da quando Israele ha iniziato ad eliminare le restrizioni sul...Ha superato quota 150 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in tutto il mondo dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I guariti ...Le vendite delle dosi hanno portato la cifra a 275 milioni di dollari. È la prima volta che la società riporta i dati economici derivanti dal suo prodotto anti Covid ...