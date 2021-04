Coronavirus | oggi in leggero calo il rapporto positivi tamponi

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Sono 13.446 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 338.771totali (ieri 330.075) di cui 177.992 molecolari (ieri 186.291) e 160.779 test rapidi (ieri 143.784). Scende leggermente iltotali a 3,96% (ieri 4,33%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quota 4 milioni. Sono 263 i decessi registrati, che porta il conteggio totale a 120.807 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 57 in meno, 2.583 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 411 in meno rispetto a ieri (sono 18.940 in totale).

Si sono registrati in Italia in 24 ore 13.446 nuovi positivi alSARS - CoV - 2, su 338.771 test effettuati. Nello stesso lasso di tempo ci sono state 263 persone morte. E' quanto emerge, in estrema sintesi, dall'odierno bollettino del ministero della ...