Coronavirus, oggi i nuovi colori. Sicilia e Calabria arancioni ancora per un'altra settimana? (Di venerdì 30 aprile 2021) E' venerdì, l'ultimo giorno di aprile che coincide con la nuova cabina di regia che, come d'abitudine ormai da quando è stata prevista la divisione a colori delle regioni, dovrà decidere la suddivisione... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 aprile 2021) E' venerdì, l'ultimo giorno di aprile che coincide con la nuova cabina di regia che, come d'abitudine ormai da quando è stata prevista la divisione adelle regioni, dovrà decidere la suddivisione...

Advertising

Marcozanni86 : Quei 'pazzi' di olandesi oggi tolgono il coprifuoco, il #Belgio lo farà dall'8 maggio. Per una volta anche io dico… - you_trend : ??#Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 54 su 100. Un punto in meno rispetto a ieri, quan… - sole24ore : Tracce di #Covid su #Pos e carrelli: in #Italia i controlli dei #Nas portano alla chiusura di 12 supermercati. Ecco… - infoitinterno : Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: atteso nuovo cambio colore Regioni, in Italia superati i 4 milioni di co… - LuigiF97101292 : RT @LucaGattuso: Prosegue la discesa della curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Covid. Contagi in calo, ma la Sicilia resta 'arancione' Oggi comunque arriverà l'ufficialità. La situazione in provincia di Trapani Gli attuali positivi in ... 395 Tamponi per ricerca antigene: 209 I dati in Sicilia Sono 1.061 i nuovi casi di Coronavirus ...

L'anno più buio della Scala: su Raiplay la sfida di Giselle In anteprima esclusiva su RaiPlay da oggi, il Corpo di Ballo della Scala di Milano si svela a ...fatica degli allenamenti si alternano con la vita quotidiana fuori dalla Scala ai tempi del coronavirus. ...

Coronavirus oggi. Vaccini: Figliuolo, vicini a target 500mila dosi al giorno. Entro metà luglio ... Il Sole 24 ORE In Israele è crollata una gradinata a un pellegrinaggio. Almeno 44 morti In migliaia alla festa di Lag B’Omer sul Monte Meron. La tragedia provocata dalla calca dopo una gigantesca fuga ...

Incertezza sui vaccini Attesa per venerdì una grande fornitura di Moderna - Ogni cantone ha adottato la sua strategia - Nei Grigioni un altro decesso per Covid-19 dopo tre settimane - Superati i 150 milioni di contagi al mo ...

comunque arriverà l'ufficialità. La situazione in provincia di Trapani Gli attuali positivi in ... 395 Tamponi per ricerca antigene: 209 I dati in Sicilia Sono 1.061 i nuovi casi di...In anteprima esclusiva su RaiPlay da, il Corpo di Ballo della Scala di Milano si svela a ...fatica degli allenamenti si alternano con la vita quotidiana fuori dalla Scala ai tempi del. ...In migliaia alla festa di Lag B’Omer sul Monte Meron. La tragedia provocata dalla calca dopo una gigantesca fuga ...Attesa per venerdì una grande fornitura di Moderna - Ogni cantone ha adottato la sua strategia - Nei Grigioni un altro decesso per Covid-19 dopo tre settimane - Superati i 150 milioni di contagi al mo ...