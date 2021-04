Coronavirus, oggi i nuovi colori. Sicilia e Calabria arancioni ancora per un'altra settimana? (Di venerdì 30 aprile 2021) E' venerd , l'ultimo giorno di aprile che coincide con la nuova cabina di regia che, come d'abitudine ormai da quando stata prevista la divisione a colori delle regioni, dovr decidere la suddivisione ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 30 aprile 2021) E' venerd , l'ultimo giorno di aprile che coincide con la nuova cabina di regia che, come d'abitudine ormai da quando stata prevista la divisione adelle regioni, dovr decidere la suddivisione ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus, oggi i nuovi colori. Sicilia e Calabria arancioni ancora per un'altra settimana? I numeri del coronavirus in Sicilia e Calabria La Sicilia continua a registrare pi di mille casi al giorno: ieri 1061 nuovi casi, 23 decessi. Si registra un calo nel numero dei ricoveri ed un forte ...

Emergenza Covid 19: i dati in Sicilia al 29 aprile: somministrati 1390834 Vaccini #CoronavirusSicilia (29 aprile 2021) Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 25 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute . In terapia intensiva ...

Coronavirus oggi. Vaccini: Figliuolo, vicini a target 500mila dosi al giorno. Entro metà luglio ... Il Sole 24 ORE In Israele è crollata una gradinata a un pellegrinaggio. Almeno 44 morti In migliaia alla festa di Lag B’Omer sul Monte Meron. La tragedia provocata dalla calca dopo una gigantesca fuga ...

Incertezza sui vaccini Attesa per venerdì una grande fornitura di Moderna - Ogni cantone ha adottato la sua strategia - Nei Grigioni un altro decesso per Covid-19 dopo tre settimane - Superati i 150 milioni di contagi al mo ...

