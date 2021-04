Coronavirus, le regioni cambiano ancora colore: ecco la nuova mappa aggiornata (Di venerdì 30 aprile 2021) Come ogni venerdì, l’Istituto Superiore di Sanità assieme al comitato tecnico scientifico analizzano i dati settimanali per eventuali cambi di colore delle varie regioni del Paese. Sono diversi i criteri che spingono l’Iss e il Cts ad aumentare le misure restrittive oppure a diminuirle. Vediamo questa settimana chi cambierà colore. CAMBIO DI colore – Questa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Come ogni venerdì, l’Istituto Superiore di Sanità assieme al comitato tecnico scientifico analizzano i dati settimanali per eventuali cambi didelle variedel Paese. Sono diversi i criteri che spingono l’Iss e il Cts ad aumentare le misure restrittive oppure a diminuirle. Vediamo questa settimana chi cambierà. CAMBIO DI– Questa L'articolo

Advertising

Adnkronos : Coronavirus Italia, dal 3 maggio #Sardegna zona arancione e #ValledAosta rossa. - infoitinterno : Coronavirus, i nuovi colori delle Regioni dal 3 maggio: Puglia e Calabria verso la zona gialla. Incubo Campania, to… - websalute : #coronavirus, ecco i colori delle Regioni a partire da lunedì 3 maggio >>> - ElioLannutti : #coronavirus, la mappa aggiornata dei contagi in Italia, divisi per regioni e province. L'evoluzione della pandemia… - LOYALFAN1 : RT @paoloigna1: Come in tutti gli scenari nazionali, il #covid19 non è distribuito in maniera omogenea nelle regioni dell'#India Coronaviru… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regioni Coronavirus, le 4 ipotesi sulla seconda dose del vaccino AstraZeneca ... tranne quella che prevede l'uso di AstraZeneca, avrebbero un forte impatto sulla distribuzione e sull'organizzazione delle regioni. Inoltre, sempre tre di queste ipotesi (la 1 la 3 e la 4) sono ...

Coronavirus: ieri record di vaccinazioni in Sicilia Coronavirus in Sicilia: la graduale ma decisiva crescita delle somministrazioni negli ultimi giorni ...il presidente Musumeci " limitare le analisi ad affermazioni che indicano la Sicilia tra le regioni ...

Coronavirus Italia 30 aprile, 13.446 casi e 263 morti / LIVE LA NAZIONE Coronavirus, le regioni cambiano ancora colore: ecco la nuova mappa aggiornata Come ogni venerdì, l'Istituto Superiore di Sanità assieme al comitato tecnico scientifico analizzano i dati settimanali per eventuali cambi di colore Come ogni venerdì, ecco il nuovo cambio di colore ...

Coronavirus, 13.446 nuovi casi e 263 decessi in 24 ore ROMA (ITALPRESS) – Dopo giorni di lenta crescita calano i casi di coronavirus in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 13.446, in flessione rispetto ai 14.320 di ieri ...

... tranne quella che prevede l'uso di AstraZeneca, avrebbero un forte impatto sulla distribuzione e sull'organizzazione delle. Inoltre, sempre tre di queste ipotesi (la 1 la 3 e la 4) sono ...in Sicilia: la graduale ma decisiva crescita delle somministrazioni negli ultimi giorni ...il presidente Musumeci " limitare le analisi ad affermazioni che indicano la Sicilia tra le...Come ogni venerdì, l'Istituto Superiore di Sanità assieme al comitato tecnico scientifico analizzano i dati settimanali per eventuali cambi di colore Come ogni venerdì, ecco il nuovo cambio di colore ...ROMA (ITALPRESS) – Dopo giorni di lenta crescita calano i casi di coronavirus in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 13.446, in flessione rispetto ai 14.320 di ieri ...