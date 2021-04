Coronavirus, l’analisi settimanale di Rezza: “Variante inglese ormai predominante, oltre il 90%. Accelerare campagna vaccinale” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Questa settimana cala leggermente il numero di nuovi casi di Covid nel nostro Paese, l’incidenza cala a 146 casi per centomila mentre l’Rt è grossomodo stabile a 0,85, quindi al di sotto dell’unità. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è anche in diminuzione, e ormai si trova intorno alla soglia critica del 30%”. Lo sottolinea il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza nella consueta analisi settimanale. Rischio varianti, la più diffusa è “la Variante inglese, oltre il 90%” mentre “la brasiliana è stabile”. Per questo, conclude, “bisogna Accelerare la campagna vaccinale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) “Questa settimana cala leggermente il numero di nuovi casi di Covid nel nostro Paese, l’incidenza cala a 146 casi per centomila mentre l’Rt è grossomodo stabile a 0,85, quindi al di sotto dell’unità. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è anche in diminuzione, esi trova intorno alla soglia critica del 30%”. Lo sottolinea il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianninella consueta analisi. Rischio varianti, la più diffusa è “lail 90%” mentre “la brasiliana è stabile”. Per questo, conclude, “bisognala”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

