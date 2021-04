Coronavirus: indice Rt nazionale a 0.85, scende il dato dell’incidenza (Di venerdì 30 aprile 2021) La bozza dell’ultimo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute osserva un miglioramento generale del rischio, con nessuna Regione a rischio alto “Nel periodo compreso tra il 7 e il 20 aprile l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,80- 0,91), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (quando era a 0,82 ndr), però sotto l’uno anche nel limite superiore”. È quanto si legge nella bozza dell’ultimo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. “Questa settimana si osserva ancora una diminuzione della incidenza settimanale (146,3 per 100.000 abitanti (19/04/2021-25/04/2021) vs 157,4 per 100.000 abitanti (12/04/2021-18/04/2021)”, si legge poi nel report. “Si osserva un miglioramento generale del ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) La bozza dell’ultimo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute osserva un miglioramento generale del rischio, con nessuna Regione a rischio alto “Nel periodo compreso tra il 7 e il 20 aprile l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,80- 0,91), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (quando era a 0,82 ndr), però sotto l’uno anche nel limite superiore”. È quanto si legge nella bozza dell’ultimo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. “Questa settimana si osserva ancora una diminuzione della incidenza settimanale (146,3 per 100.000 abitanti (19/04/2021-25/04/2021) vs 157,4 per 100.000 abitanti (12/04/2021-18/04/2021)”, si legge poi nel report. “Si osserva un miglioramento generale del ...

Advertising

rtl1025 : ?? Risale l'indice #Rt nazionale di contagio del #Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e c… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Risale l'indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e che torna a… - Maria33759436 : RT @Agenzia_Ansa: Risale l'indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e che torna a… - NicoCaldana : RT @Agenzia_Ansa: Risale l'indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e che torna a… - Agenzia_Ansa : Risale l'indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e che t… -