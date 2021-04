Coronavirus in Toscana | 29 morti età media 75 anni oggi 30 aprile E 870 nuovi contagi

Advertising

FinoGinofino : RT @elenaprimudaja: Oggi un conoscente di mio marito (sessantenne toscano) gli ha confessato di avere il terrore di andare al mare in Tosca… - ilGiunco : Ulmi: «Sollevata in Regione la questione dei vaccini al volontariato» - iltirreno : Coronavirus, il bollettino di venerdì 30 aprile: dati e grafiche - infoitinterno : Coronavirus in Toscana, 870 nuovi casi positivi: ricoveri in calo, 29 i decessi - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: 870 nuovi casi e 29 morti. I positivi sono 20.669 - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

30 aprile 2021 - Insono 226.842 i casi di positività al, 870 in più rispetto a ieri (844 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto ......che spetterà all'Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva al... Per quanto riguarda i ricoveri per "Covid - 19", negli ospedali dell'Azienda USLnord ovest ...CAMPI BISENZIO – Sono 457 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 22 decessi non avvenuti nelle ultime 24 ore e avvenuti 16 in prov. di Firenze; 1 in prov. di Pisa, 2 ...In Toscana sono 226.842 i casi di positività al Coronavirus, 870 in più rispetto a ieri (844 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispett ...