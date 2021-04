Coronavirus in Toscana: 29 morti (età media 75 anni) oggi 29 aprile. E 870 nuovi contagi (Di venerdì 30 aprile 2021) Altri 29 morti per Coronavirus, oggi 30 aprile 2021, in Toscana. Si tratta di 17 uomini e 12 donne con età media relativamente bassa, ossia 75 anni. E sono 870 i nuovi contagiati (844 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico) con età media di 41 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 aprile 2021) Altri 29per302021, in. Si tratta di 17 uomini e 12 donne con etàrelativamente bassa, ossia 75. E sono 870 iati (844 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico) con etàdi 41L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

infoitinterno : Coronavirus in Toscana, 870 nuovi casi positivi: ricoveri in calo, 29 i decessi - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: 870 nuovi casi e 29 morti. I positivi sono 20.669 - - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 29 morti (età media 75 anni) oggi 29 aprile. E 870 nuovi contagi - PISAinVIDEO : Asl Toscana Nord-Ovest, coronavirus: bollettino di venerdì 30 aprile - infoitinterno : Coronavirus Toscana, Giani: 870 nuovi casi. Tasso positività scende al 3,13% -