Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 30 aprile 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 aprile Sono 13.446 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 338.771 tamponi processati, con il tasso di positività che si attesta così intorno al 3,9% circa. I decessi sono 263, in calo rispetto alla giornata precedente. I numeri sembrano confermare la tendenza al miglioramento registrata negli ultimi giorni. Persone che hanno contratto il virus: 4.022.653 (+13.446)Decessi: ...

