Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 aprile: 13.446 nuovi casi (Di venerdì 30 aprile 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 30 aprile 2021, registrano 13.446 casi e 263 vittime. Più basso rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 436.270 con un decremento di -2.439 casi. 137 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 15.621 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Coronavirus Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è sotto i 500mila, e sotto i 19mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.940 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 aprile 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì 302021, registrano 13.446e 263 vittime. Più basso rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 436.270 con un decremento di -2.439. 137 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 15.621 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente.Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è sotto i 500mila, e sotto i 19mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.940 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le ...

