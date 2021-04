Coronavirus, in Italia 13.446 nuovi casi su 338.771 tamponi e 263 decessi (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 13.446 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di 338.771 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,97%, in calo rispetto al 4,3% di giovedì. Nelle ultime 24 ore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 13.446 idiregistrati in, a fronte di 338.771eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,97%, in calo rispetto al 4,3% di giovedì. Nelle ultime 24 ore ...

Advertising

rtl1025 : ?? Risale l'indice #Rt nazionale di contagio del #Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e c… - Agenzia_Ansa : Risale l'indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e che t… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 aprile: 13.446 nuovi casi e 263 morti - NewSicilia : +++ #BOLLETTINO #CORONAVIRUS #ITALIA +++ Ecco l'aggiornamento sulla #pandemia nel nostro Paese #Newsicilia - verolove87 : RT @SkyTG24: #Covid19, i dati aggiornati: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus Italia 30 aprile, 13.446 casi e 263 morti / LIVE LA NAZIONE COVID-19, Bollettino Italia: ecco i dati di oggi, 30 aprile Sono 13.446 i casi di positività al Coronavirus delle ultime 24 ore a livello nazionale, su 338.771 tamponi processati. Secondo i dati trasmessi dalla Protezione Civile sono 263 i decessi ...

I MAGGIO: PARTECIPAZIONE DELLA CISL TARANTO BRINDISI ALLLA FESTA DEI LAVORATORI 2021 In occasione del I Maggio 2021 la CISL Taranto Brindisi sarà direttamente impegnata, con propri Dirigenti, in una serie di iniziative programmate sul territorio. Alle ore 10.00, in diretta sul profilo ...

Sono 13.446 i casi di positività al Coronavirus delle ultime 24 ore a livello nazionale, su 338.771 tamponi processati. Secondo i dati trasmessi dalla Protezione Civile sono 263 i decessi ...In occasione del I Maggio 2021 la CISL Taranto Brindisi sarà direttamente impegnata, con propri Dirigenti, in una serie di iniziative programmate sul territorio. Alle ore 10.00, in diretta sul profilo ...