Coronavirus | il bollettino delle ultime 24 ore I colori delle Regioni dal 3 maggio Variante indiana | zona rossa provincia di Latina – LIVE

(Di venerdì 30 aprile 2021) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 18.10 – Il24 ore 16.10 –, ida lunedì 314.10 –indiper Bella Farnia, a Sabaudia. La decisione è stata presa dalla Regione dopo la positività ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 aprile: 13.446 nuovi casi e 263 morti - Virus1979C : Coronavirus, il bollettino: 13.446 nuovi casi e 263 morti nelle ultime 24 ore. Tasso di positività 3,9%. - NewSicilia : +++ #BOLLETTINO #CORONAVIRUS #ITALIA +++ Ecco l'aggiornamento sulla #pandemia nel nostro Paese #Newsicilia - verolove87 : RT @SkyTG24: #Covid19, i dati aggiornati: - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 aprile: 13.446 nuovi casi e 263 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Nelle ultime 24 ore sono stati 13.446 i nuovi casi diregistrati in Italia, mentre ieri erano stati 14.320 . Aumentano i tamponi effettuati: ... È questo il quadro che emerge dal...Il Ministero della Salute ha comunicato i dati del nuovonazionale sull'emergenzain Italia, aggiornati a oggi venerdì 30 aprile 2021. ECCO I DATI: ? Attualmente positivi: 436.270 ? Deceduti: 120.807 (+263) ? Dimessi/Guariti: 3.465.Sono 13.446 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.320. Sono invece 263 le vittime in un giorno ...Sono 13.446 i casi di positività al Coronavirus delle ultime 24 ore a livello nazionale, su 338.771 tamponi processati. Secondo i dati trasmessi dalla Protezione Civile sono 263 i decessi ...