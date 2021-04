Coronavirus | ieri record di vaccinazioni in Sicilia

Advertising

Sono 13.446 i casi Covid - 19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 338.771 tamponi totali (330.075) di cui 177.992 molecolari (186.291) e 160.779 test rapidi (143.784). Scende leggermente il rapporto positivi/tamponi totali a 3,96% (4,33%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid - 19 da inizio emergenza hanno superato ......= 608.426 (94% dei consegnati) Vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale a= 187.189 ... Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Cronaca In Primo Piano, in ...PALERMO - S'infrange contro la trasmissibilità del virus ovvero l’indice Rt superiore a 1 la speranza della Sicilia di tornare in zona gialla. Per un'altra settimana ancora, a partire dal 3 maggio, l' ...Risale l'indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81: torna al valore 0,85, uguale a quello della settimana ancora precedente. L'incidenza dei co ...