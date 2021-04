Coronavirus, i dati di oggi – 13.446 nuovi casi su 338mila test: il tasso di positività scende al 3,9%. 263 i morti. Continua il calo dei ricoveri (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 13.446 i nuovi contagi di Coronavirus accertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, su un totale di oltre 338mila tamponi. Il tasso di positività si attesta al 3,9%, in discesa rispetto al 4,3% di ieri, quando sono stati registrati 14.320 casi su 330mila test. Altre 263 persone sono decedute a causa del Covid, portando il totale dall’inizio della pandemia a 120.807. Negli ospedali la situazione Continua a migliorare, con il numero di ricoverati in area medica che scende per la prima volta da mesi sotto quota 19mila: al momento i pazienti ricoverati sono 18.940 (-411), mentre i malati in terapia intensiva sono 2.583 (+137 i nuovi ingressi, mentre il saldo tra ingressi e uscite è a -57). Articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 13.446 icontagi diaccertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, su un totale di oltretamponi. Ildisi ata al 3,9%, in discesa rispetto al 4,3% di ieri, quando sono stati registrati 14.320su 330mila. Altre 263 persone sono decedute a causa del Covid, portando il totale dall’inizio della pandemia a 120.807. Negli ospedali la situazionea migliorare, con il numero di ricoverati in area medica cheper la prima volta da mesi sotto quota 19mila: al momento i pazienti ricoverati sono 18.940 (-411), mentre i malati in terapia intensiva sono 2.583 (+137 iingressi, mentre il saldo tra ingressi e uscite è a -57). Articolo ...

