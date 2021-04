Coronavirus, i colori delle regioni da lunedì 3 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) . La Valle d’Aosta ritorna in rosso. Cinque in arancione e le altre in rosso. ROMA – . E’ una Italia che, almeno per questa settimana, cambia molto poco rispetto agli ultimi sette giorni. Le uniche regioni che dovrebbero cambiare zona sono Sardegna e Valle d’Aosta. La prima ritorna in arancione dopo tre settimane di rosso, misure più restrittive per la seconda che, dopo un breve ritorno nella seconda fascia di rischio, diventa nuovamente rossa. Le altre regioni dovrebbero confermare le zone di rischio di una settimana fa. Un quadro che vede diminuire il rischio nonostante un leggero incremento dell’indice Rt. Coronavirus, la mappa dell’Italia dal 3 maggio Una regione in zona rossa, cinque in arancione e tutte le altre in giallo. Un quadro identico a quello di una settimana fa con la sola Valle d’Aosta che ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 aprile 2021) . La Valle d’Aosta ritorna in rosso. Cinque in arancione e le altre in rosso. ROMA – . E’ una Italia che, almeno per questa settimana, cambia molto poco rispetto agli ultimi sette giorni. Le unicheche dovrebbero cambiare zona sono Sardegna e Valle d’Aosta. La prima ritorna in arancione dopo tre settimane di rosso, misure più restrittive per la seconda che, dopo un breve ritorno nella seconda fascia di rischio, diventa nuovamente rossa. Le altredovrebbero confermare le zone di rischio di una settimana fa. Un quadro che vede diminuire il rischio nonostante un leggero incremento dell’indice Rt., la mappa dell’Italia dal 3Una regione in zona rossa, cinque in arancione e tutte le altre in giallo. Un quadro identico a quello di una settimana fa con la sola Valle d’Aosta che ...

