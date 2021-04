Coronavirus Ardea | sale ancora il conto delle vittime | altri 4 decessi | sono 41 da inizio pandemia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Scendono i casi diadma cresceil numero. Ad oggi308 i soggetti positivi (il 22 aprile erano 367, ndr), di cui 278 in isolamento domiciliare, 26 in ospedale e 4 in attesa di referto. Dall’dell’epidemia si registrano 41con un incremento di 4 unità rispetto all’aggiornamento di una settimana fa.: la situazione a fine aprile «Nelle ultime due settimane vediamo una riduzione di cittadini positivi – commenta l’Assessore Alessandro Possidoni – questa è la prova dell’utilitàprescrizioni anti-COVID e dell’importanza della vaccinazione come metodo di prevenzione. Raccomando di continuare a seguire scrupolosamente le ...

Il conto delle vittime da inizio epidemia ad Ardea è infatti salito a 37. Oltre 300 le persone invece che ora si trovano in isolamento domiciliare, 29 i ricoverati in Ospedale, 8 quelli in attesa di referto. Nonostante l'emergenza, la lotta allo spaccio non si ferma e continua imperterrita. Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Tenenza di Ardea, dopo una prolungata attività di indagine, hanno effettuato un arresto. I nuovi casi di coronavirus nel territorio della Asl Roma 6, tra i Castelli Romani e Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno, nelle ultime 24 ore sono stati 113. Quattro i deceduti tra i pazienti Covid. Anche sul Litorale Romano Poste Italiane, nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e in parallelo con l'evolversi della situazione sanitaria, continua le sue operazioni.