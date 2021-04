Coronavirus, altri 330 casi positivi nelle Marche. E i dati di una provincia preoccupano: ecco quale / Il contagio nelle regioni (Di venerdì 30 aprile 2021) ANCONA - Emergenza Covid, qualche motivo di riflessione perchè anche se la progressione non è impetuosa, i nuovi positivi continuano a crescere nelle Marche. Oggi, venerdì 30 aprile, il Gores ne ha ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 30 aprile 2021) ANCONA - Emergenza Covid, qualche motivo di riflessione perchè anche se la progressione non è impetuosa, i nuovicontinuano a crescere. Oggi, venerdì 30 aprile, il Gores ne ha ...

Advertising

in4_p4 : @LucioMalan @poveritalia La tragedia indiana usata per convincere gli altri popoli.. - salernotoday : Covid-19: non ce l'ha fatta suor Maria di Padula, altri contagi in 4 comuni - Mariang47614228 : RT @WCostituzione: 3. Capo dell'OMS, Tedros Ghebreyesus: 'Un #vaccino sarà complementare agli altri strumenti che abbiamo, non li rimpiazz… - bizcommunityit : Coronavirus, ultimi dati. In Puglia altri 1.501 casi e 30 decessi - CorriereCitta : Coronavirus Ardea, sale ancora il conto delle vittime: altri 4 decessi, sono 41 da inizio pandemia -