“CORONAPASS ALTO ADIGE” IL GARANTE DELLA PRIVACY APRE UN’ISTRUTTORIA

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ilper la protezione dei dati personali ha apertoper verificare la liceità del progetto locale di “certificazione verde” Covid, avviato dalla Provincia autonoma di Bolzano. In base alle dichiarazioni pubbliche rilasciate dall’ente provinciale e al testo di una specifica ordinanza adottata dal suo Presidente, verosimilmente già dal 26 aprile solo i possessori proviene da Database Italia.

Il Garante ha aperto, inoltre, un'istruttoria sulAdige , per verificare la liceità del progetto locale di pass Covid avviato dalla provincia autonoma di Bolzano....dall'ente provinciale e al testo di una specifica ordinanza adottata dal suo presidente - spiega il Garante - verosimilmente già dal 26 aprile solo i possessori del cosiddetto 'Adige' ...I certificati Covid UE saranno operativi dal 10 maggio per una prima fase di sperimentazione, con un gruppo di Paesi tra cui anche l'Italia ...Il Garante della Privacy ha avviato un'istruttoria per verificare la liceità del CoronaPass Alto Adige adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano.