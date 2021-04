Corea Nord: 'Kim fa giustiziare funzionario per nuovo ospedale' (Di venerdì 30 aprile 2021) Kim Jong - un avrebbe fatto giustiziare un funzionario colpevole di aver importato dalla Cina, e non dall'Europa come gli era stato chiesto, le attrezzature mediche per il nuovo grande ospedale in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Kim Jong - un avrebbe fattouncolpevole di aver importato dalla Cina, e non dall'Europa come gli era stato chiesto, le attrezzature mediche per ilgrandein ...

