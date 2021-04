Corea Nord: 'Kim fa giustiziare funzionario per nuovo ospedale' (Di venerdì 30 aprile 2021) Kim Jong - un avrebbe fatto giustiziare un funzionario colpevole di aver importato dalla Cina, e non dall'Europa come gli era stato chiesto, le attrezzature mediche per il nuovo grande ospedale in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Kim Jong - un avrebbe fattouncolpevole di aver importato dalla Cina, e non dall'Europa come gli era stato chiesto, le attrezzature mediche per ilgrandein ...

Ultime Notizie dalla rete : Corea Nord Corea Nord: 'Kim fa giustiziare funzionario per nuovo ospedale' Il Nord non ha ufficialmente denunciato alcun caso di infezione, ma le restrizioni draconiane preventive approvate dallo Stato eremita avrebbero bloccato gran parte delle attività del Paese. .

In Russia prime dosi vaccini anti - Covid per animali ... società di Germania, Grecia, Polonia, Austria, Kazakistan, Tagikistan, Malesia, Thailandia, Corea ... proprio perchè dopo una serie di focolai nel nord Europa è stato dimostrato che alcuni allevatori ...

